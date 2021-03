Samuel, Visser en Smet naar finales

‘VAR-in­greep’ tijdens EK indoor: gediskwali­fi­ceer­de Ingebrigt­sen krijgt alsnog goud

6 maart De Noorse atleet Jakob Ingebrigtsen heeft bij de EK indoor in het Poolse Torun alsnog de Europese titel op de 1500 meter veroverd. Ingebrigtsen, die als eerste de finish passeerde, werd later gediskwalificeerd omdat hij in het begin van de wedstrijd een voet buiten de piste had gezet. De Noor vocht dat besluit aan en is alsnog tot winnaar uitgeroepen.