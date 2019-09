Sanne Wevers lijkt op tijd klaar voor WK turnen over drie weken

Voor de eerste van twee testinterlands, twee weken geleden, was Sanne Wevers nog niet wedstrijdfit na maandenlang blessureleed. Ze laste een pauze in, omdat een chronische heupblessure maar niet wilde verbeteren. Het straalde zelfs uit naar haar rechterbeen. Ze lijkt net op tijd fit voor de komende WK. Over drie weken, op zaterdag 5 oktober, moeten de Oranje-dames in Stuttgart een olympisch teamticket veiligstellen.



In het begin van haar balkoefening, het openingsnummer voor Nederland, volgde op haar eerste pirouette een flinke wiebel. Ze hervond snel haar balans en groeide in haar oefening. Met 13.333 punten zette ze identiek dezelfde score neer als tweelingzus Lieke even daarvoor. Van de Nederlandse equipe, verdeeld in een A- en B- team, deed alleen Naomi Visser beter.



Voor Sanne Wevers kon daarna op vloer en sprong, omdat haar repertoire sinds jaar en dag beperkt blijft tot twee toestellen: balk en brug. Op het laatste onderdeel had ze ondanks een geslaagde oefening geen meerwaarde voor het team. Alleen de beste drie resultaten per land per toestel tellen en Lieke Wevers, Eythora Thorsdottir en Naomi Visser brachten meer punten in het laatje.