Sanne Wevers mist EK

30 jaar geleden Oud-racer Spaan wil dit jaar een opvolger op Assen: ‘Zo krijg je aandacht’

14 februari Van Hans Spaan mag het dit jaar wel eens gebeuren. Het wordt tijd dat hij een opvolger krijgt. De 60-jarige oud-wegracer was in 1990 de laatste Nederlandse winnaar van een grand prix. In 1989 won hij zelfs de TT. ,,Ik roep al jaren dat er weer eens een Nederlander moet winnen. Zo krijg je aandacht, dat is goed voor de sport. Kijk maar naar Max Verstappen in de Formule 1.’’