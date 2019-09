Schippers buiten podium op 100 meter in Memorial

VideoDafne Schippers is bij de Memorial Van Damme in Brussel als vierde geëindigd op de 100 meter. De Utrechtse atlete noteerde een tegenvallende 11,22 seconden, ruim boven haar beste seizoenstijd van 11,04.

De Britse Europees kampioene Dina Asher-Smith zegevierde in 10,88 en verdiende de bijbehorende bonus van 50.000 dollar. De race gold als finale van de Diamond League. De Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce finishte als tweede in 10,95 en de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou werd derde in 11,09.

Schippers, de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter, had geen sterke start en lag de eerste meters al achter op de voorste vrouwen. Ze wist op de laatste meters geen terrein goed te maken. Twee weken geleden eindigde Schippers als derde op de 100 meter bij de Diamond League in Parijs. Toen klokte ze 11,15. Ze is in voorbereiding op de WK in Doha, die eind deze maand beginnen. Daar wil ze een medaille op de 100 meter en haar titel prolongeren op de 200 meter.

Terrence Agard deed in Brussel nog een ultieme poging zich te plaatsen voor de komende WK in Doha op de 400 meter. De Nederlands kampioen eindigde in de B-race als vierde in 46,29. Daarmee zat hij bijna een seconde boven de limiet van 45,30. Agards beste tijd van deze zomer is 45,61. Liemarvin Bonevacia, de Nederlands recordhouder met 44,72, probeerde de limiet op de 400 meter te slechten bij een wedstrijd in het Spaanse Andujar. Ook hij slaagde niet in zijn missie, hij kwam tot 46.04.