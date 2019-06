Schippers imponeert in Hengelo met pijlsnelle 100 meter: ‘Echt heel blij’

Door Pim Bijl



De brede lach na afloop was veelzeggend. Na een ereronde, onder meer langs het speciale ‘Dafne-vak’ en de inmiddels traditionele stop bij haar familie voor een knuffel met haar neefje, straalde Schippers nog altijd blijdschap uit. ,,Ik ben écht, écht heel blij met deze prestatie. Ik heb het gevoel dat we nog veel kunnen winnen. Maar het is zo fijn om dit nu al op die klok te zien.”



Schippers was prima weg uit de startblokken en won vrij afgetekend. Angela Gabriela Tenorio uit Ecuador en de Braziliaanse Vitoria Cristina Rosa werden tweede en derde in 11,20 en 11,24. Jamile Samuel eindigde als vijfde in 11,28. Die zege voor eigen publiek was mooi, maar het was toch vooral het gevoel en de tijd die haar zo tevreden stelde. Na een moeizaam 2018, de trainerswissel van Rana Reider naar Bart Bennema, en de slepende rugproblemen na een val van de trap dit voorjaar was deze race in Hengelo de gedroomde opsteker voor de ster van de Nederlandse atletiek.