Schippers kan niet imponeren op eerste 100 meter van seizoen

Door Pim Bijl



Dafne Schippers zag Marie-Joseé Ta-Lou uit Ivoorkust naar de winst snellen in 10,85 seconden. Tweede werd de Nigeriaanse Blessing Okagbare in 10,90 en de Jamaicaanse Elaine Thompson eindigde in 10,93 seconden als derde. Ook Murielle Ahoure en Carina Horn waren sneller dan Schippers op het sterk bezette koningsnummer.



De 25-jarige Utrechtse had van tevoren al aangegeven dat ze nog wat moe was na alle arbeid tijdens de drie weken trainingsstage in Florida. Haar laatste wedstrijd was de WK indoor-finale op de 60 meter in Birmingham begin maart geweest. Daar zat het podium er niet in voor haar, maar toonde ze zich gematigd tevreden met een vijfde plaats.



De komende maanden zal Schippers bij meerdere Diamond League-wedstrijden in actie komen. Ook is ze op zondag 3 juni de grote ster in eigen land op de FBK Games. In augustus wil ze pieken tijdens de EK outdoor in Berlijn.