Schippers kent keurige opener van indoorseizoen, maar faalt in finale

IJshockeyster Van de Wijgert: ‘De grote concurrent speelden we weg’

9 februari Met slechts twee oefenduels in de benen vertrokken de Nederlandse ijshockeysters onder-18 naar het WK in Mexico. In poule 2A, het vierde niveau, pakten ze gelijk de titel (en promotie). De 16-jarige Kaitlyn van de Wijgert die speelt voor Eindhoven Kemphanen was erbij.