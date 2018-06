Schippers boos over valse start in Utrecht

De geboren Utrechtse wilde aanvankelijk onder protest toch haar race lopen, maar zag daar uiteindelijk van af. Zwaaiend naar haar thuispubliek liep ze de atletiekbaan Maarschalkerweerd af.



Schippers was er vorig jaar niet bij op de NK in Utrecht, maar dit keer pasten de kampioenschappen wel in haar voorbereiding op de EK in augustus in Berlijn. Ze was behoorlijk boos op de starter. ,,Ik was absoluut niet vals. Dat voel je als atlete. Ik was juist heel goed weg. Maar de starter zag het anders; hij zei dat hij zag dat ik vals was. Maar hij mag 'op zicht' een valse start helemaal niet geven'', foeterde Schippers, die alsnog protest indiende en graag videobeelden van de start wilde zien.