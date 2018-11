Schippers over opgestapte coach: Ik neem het hem niet kwalijk

Schippers zegt het Reider niet kwalijk te nemen. ,,Als iemand niet meer gelukkig is... En liever nu dan over twee maanden.”



De 26-jarige sprintster wilde met Reider haar prestaties evalueren, maar zover kwam het niet door de mededeling van de Amerikaanse coach over zijn vertrek. ,,Er moesten wat hobbels weggenomen worden. Mijn laatste jaar is niet mijn beste jaar en daar moest over gesproken worden”, aldus Schippers, die naar Amerika verhuizen geen optie vindt.



Als tijdelijke oplossing trainen alle voormalig atleten van Reider de komende weken bij Bart Bennema en Rogier Ummels. ,,Ik ben blij dat ik opgenomen ben door mijn oude coach, want ik ken hem goed.‘’