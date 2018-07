Schippers vierde op 100 meter, Hassan derde op 1500 meter

Skiër Hirscher zet mogelijk afscheid uit zijn hoofd

4 juli De Oostenrijkse skiër Marcel Hirscher is eruit. Hij zet zijn loopbaan voort. ,,Ik heb veel gedaan, nagedacht en voorbereid'', zei de 29-jarige skiër, de beste van zijn generatie met onder meer zeven eindoverwinningen in de wereldbeker over alle disciplines samen. ,,Het wordt een seizoen met Marcel. In welke vorm, dat kan ik nog niet zeggen.''