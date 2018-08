Schippers zilver achter Asher-Smith op 200 meter, Samuel brons

Er stond geen maat op Asher-Smith bij de 200 meter in Berlijn. Schippers begeerde na een matig seizoen meer dan ooit de Europese titel op de afstand waarop ze al twee wereldtitels in bezit heeft, maar dat zat er niet in. Het zilver viel haar ten deel in haar beste seizoenstijd van 22,14 seconden.



Jamile Samuel steeg boven zichzelf uit in de finale. De Amsterdamse rende naar het brons, haar eerste individuele medaille in haar zestiende deelname aan een internationaal titeltoernooi. Haar tijd was 22,37, een evenaring van haar persoonlijk record. Asher-Smith had Schippers ook al onttroond als kampioene op de 100 meter. De Utrechtse behaalde brons op het koningsnummer.

Volledig scherm © AFP

Voortekenen

Schippers voegde weer een medaille toe aan haar indrukwekkende erelijst, ook al was het niet de gewenste kleur. Voor haar telde alleen het goud op de afstand waarop ze in 2015 de wereld veroverde met de derde tijd ooit gelopen (21,63). De voortekenen richting EK waren al veeg. Het draaide deze zomer niet bij Schippers, ze kwam niet aan de tijden die iedereen van haar gewend was. Vaak haalt ze dan toch het beste naar boven bij zichzelf op de belangrijke kampioenschappen. In het monumentale Olympiastadion kwam er wel degelijk een versnelling in de laatste meters, maar Asher-Smith was onbereikbaar.

Samuel beleeft haar beste zomer ooit. Sinds ze traint bij Bart Bennema, de man die Schippers omschoolde van meerkampster naar sprintvedette, rent ze vol vertrouwen én in scherpe tijden over de atletiekbaan. De bronzen medaille was de beloning voor jarenlang hard trainen en erin blijven geloven dat het succes eens komt.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Getty Images for European Athletics