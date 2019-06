Schloesser maakt favorietenrol waar en pakt goud bij handboogschieten

De Limburger is Europees kampioen en de nummer 1 van de wereldranking. Hij maakte zijn favorietenrol in Wit-Rusland op het niet-olympische onderdeel waar. Toch keek hij even tegen een achterstand aan in de finale tegen de 35-jarige Seywert, 42e op de mondiale ranglijst. Schloesser herstelde dit snel en gaf zijn marge niet meer uit handen.



Zo bezorgde Schloesser de Nederlandse handboogploeg toch nog goud in Minsk. De landenploeg bij het olympische onderdeel recurve en Steve Wijler op de individuele recurve pakten zilver.