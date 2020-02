Schoeman wijt positieve test aan vervuild supplement

Van Basten komt net tekort voor plek in halve finale NK squash

12:33 Marco van Basten is in de kwartfinale van het NK squash in zijn woonplaats Amsterdam gestrand. Na een voortvarende start legde de voormalig wereldvoetballer, debutant op het toernooi, het af tegen Rens Winkler in 8-11, 11-3, 11-6, 11-6.