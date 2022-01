Schoenaker is geen ‘positivo’ meer, maar verliest met handballers wel kansloos van Denemarken

Schoenaker was een week geleden, samen met hoekspeler Jeffrey Boomhouwer, de eerste Oranje-international die een positieve coronatest afleverde. Dat betekende vijf dagen huisarrest en daarna twee dagen om via negatieve testen weer aan te kunnen sluiten bij de groep van tijdelijk coach Edwin Kippers.

De handbalmannen kregen na die eerste meldingen te maken met een hele stroom besmettingen, 11 in het veld en 3 langs de lijn. De dekkingspecialist van Sporting Pelt (26) stond na drie gemiste wedstrijden eindelijk weer in het veld tegen Denemarken. Nederland slaagde er niet in om van de wedstrijd een spektakelstuk te maken, daarvoor was het verschil tussen favoriet en uitdager - met veel afwezigen - veel te groot.

Belangrijkste vraag, hoe is het met je?

Schoenaker: ,,Ik ben vooral kapot, moe. Medisch gezien ben ik wel gezond, ik heb alleen wat last van een verkoudheid. Maar in de wedstrijd merk je snel dat je een week weinig tot niets hebt gedaan, even in sneltreinvaart heen en weer rennen en je komt tekort. Je voelt je spieren, je longen, je bent futloos. In zo'n periode eet je minder dan je gewend bent, je verbrandt ook veel minder. Je lichaam staat eigenlijk veel te vaak stil.’’

Leer je jezelf kennen als je vijf dagen zit opgesloten in een hotelkamer?

,,Je gaat wel wat andere dingen doen, haha. Als ik thuis een keer per jaar in bad zit, is het veel. Nou, ik heb hier de laatste dagen al vier keer in bad gezeten. Ik heb de laptop uit de tas gehaald en mijn werk gebeld. Ik werk als online marketeer bij een autobedrijf, dat kan je ook vanuit Beijing of Boedapest doen. Verder was het een beetje Netflixen, maar het blijven lange dagen.’’

Meeleven met het team is lastig als je televisie moet kijken.

,,Je wordt gek als je naar je eigen team zit te kijken. Ik zat als eerste binnen, samen met Jeffrey die nog steeds positief test. Daar valt al geen peil op te trekken, leg mij maar uit hoe dat kan. Later hadden we meer ‘positivo’s’ bij elkaar en konden we samen wel genieten van de overwinningen tegen Portugal en Montenegro. Dat was mooi, maar je kan de euforie alleen niet met het hele team delen. Dat blijft toch jammer.’’

Dit toernooi zal je niet snel vergeten.

,,Dit Europees kampioenschap gaan we nooit meer vergeten. Vanwege de prestaties, maar ook vanwege de besmettingen. Als je over 30 jaar praat over dit EK, zal het vast en zeker nog over corona gaan.’’

Steins worstelt met knieblessure Luc Steins speelde niet mee tegen wereldkampioen Denemarken op het EK handbal. De sterspeler van het Nederlands mannenteam ondervond te veel hinder van een knieblessure. ,,Ik speelde de laatste wedstrijden al op één been omdat ik last heb van mijn knie. Het is niet slim om altijd over de grens te gaan, want anders loop je het gevaar er iets langdurig van te maken”, vertelde de spelmaker bij Ziggo Sport. ,,Ik kon niet op de volle 100 procent spelen, dus heb ik een stapje terug gedaan. Hopelijk kan ik woensdag weer meedoen tegen Kroatië, maar dat bekijk ik dan wel.” Steins bleef de hele wedstrijd op de bank en zag Oranje met 35-23 verliezen. Het was de tweede nederlaag voor de Nederlandse handballers in de hoofdronde, waardoor de halve finales buiten bereik zijn. ,,We hadden een gehavende ploeg omdat nog veel jongens vanwege corona in isolatie zaten. Maar de jongens die wel konden spelen hebben zich laten zien; bij vlagen was het leuk handbal. Het is door al die besmettingen elke keer weer goochelen met de opstelling, maar we zien nu wel dat we ook in de breedte verder zijn dan we dachten en dat is goed voor de toekomst.”