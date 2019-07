Schoonspringster Van Duijn tiende op WK in Gwangju

Door Natasja Weber



Klamme handjes had Celine van Duijn toen ze in 2014 voor het eerst op de 10-metertoren stond. ,,In het begin vond ik het echt hoog. Mijn hart bonkte in m’n keel. Het is een behoorlijke klap die je maakt als het fout gaat”, zei Van Duijn er eerder over in deze krant. Tot die tijd was ze actief op lagere duikplanken. Maar de enorme adrenalinekick die ze van springen van gigantische hoogte kreeg, won het al snel van de angst. ,,Springen vanaf tien meter geeft zo’n lekker gevoel. Ik vind het gewoon stoer en heel gaaf.”



Van Duijn schreef vorig jaar geschiedenis met haar verrassende Europese titel in het Schotse Edinburgh. Ze werd de eerste Nederlandse Europees kampioen vanaf het 10-meterplatform. In de jaren tachtig en negentig gingen Daphne Jongejans en haar broer – tevens Van Duijns huidige coach – Edwin haar voor met EK-goud op de 3- en 1-meterplank.