Schoonspringsters Jansen en Van Duijn niet als duo naar Spelen

Badloe en De Geus verstevi­gen leidende positie bij WK in Cádiz

25 april De Nederlandse zeilers Kiran Badloe en Lilian de Geus hebben op de tweede dag van de WK in Spanje hun leidende positie verstevigd. Badloe, de wereldkampioen van 2019 en 2020, kwam in de drie races van zondag voor de kust van Cádiz respectievelijk als derde, eerste en tweede over de finish. De Geus werd vierde, eerste en tweede.