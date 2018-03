Schorsing Russische atleten houdt aan

Rico Verhoeven: Van deze Badr lig ik niet te draaien in mijn bed

5 maart Wereldkampioen kickboksen bij Glory, Rico Verhoeven, heeft zich licht verbaasd over het gevecht tussen zijn gedroomde tegenstander Badr Hari en Hesdy Gerges, afgelopen zaterdag. ,,Laat ik het zo zeggen: van Badr Hari in deze vorm lig ik niet te draaien in mijn bed.''