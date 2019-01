Schulting: Best heftig weekje na overlijden oma en drama Sjinkie

,,Het was best een heftig weekje. Het ware rake klappen die ik kreeg. Ik heb ze om weten te zetten in kracht'', aldus Schulting in Sportboulevard Dordrecht. ,,Ik heb het hele seizoen uitgesproken dat ik Europees kampioen wilde worden. De druk was enorm, al legde ik die mezelf ook op. Ik weet goed wat ik moet doen om te behalen wat ik wil behalen. Ik heb laten zien dat ik tot de wereldtop behoor.''

Het werd zondag nog even spannend toen Schulting op de 1000 meter in de fout ging, met diskwalificatie tot gevolg. Waar ze eerder een uitbarsting van woede kreeg, bleef ze dit keer rustig. ,,Die actie van me was niet handig. Ik verloor even de controle. Het was een kleine black-out. Ik heb daarna heel even gevloekt. Dat is de enige agressie geweest die ik heb getoond’', aldus Schulting, die in vergelijking met ruim een jaar geleden een stuk rustiger is geworden.