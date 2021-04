Sebastian Coe: ‘Opnieuw uitstellen Spelen ramp voor hele generatie atleten’

Nederland­se vrouwen al met drie boten naar finale EK roeien

9 april Op de eerste dag van de Europese kampioenschappen roeien in het Italiaanse Varese hebben de Nederlandse vrouwen zich met twee boten verzekerd van een plaats in de finale. Dat geldt voor de dubbeltwee en de vier-zonder. In beide gevallen kwalificeerden de sporters van TeamNL zich door eerste te worden in hun heat.