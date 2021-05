Selectie EK hockey met herstelde De Goede

Brand grijpt leiders­trui in Ronde van Thüringen

28 mei Lucinda Brand is de nieuwe leider in de Ronde van Thüringen. De regerend wereldkampioene veldrijden eindigde in de vierde etappe als tweede achter de Belgische Lotte Kopecky, maar nam wel de gele leiderstrui over van de Deense Emma Norsgaard.