Selinger terug als coach talentteam op Papendal

Selinger was sinds zijn ontslag als bondscoach van de Oranje-vrouwen in 2011 werkzaam in Rusland, Israël, Zwitserland en Frankrijk. Zijn laatste werkgever was Volero Le Cannet dat in de Franse competitie uitkomt. ,,Het voelt goed om mijn kennis en ervaring weer te mogen overbrengen op de plek waar ik dat het liefst doe", zegt Selinger. ,,Mijn missie is de speelsters de gelegenheid te bieden om zich op de best mogelijk manier als topsporters te ontwikkelen.”



Technisch directeur Joop Alberda van volleybalbond Nevobo weet wat Selinger in huis heeft. "Avital is een gebleken gildemeester in het opleiden van sporters die geschikt zijn om in de wereldtop te overleven", aldus de voormalig coach, olympisch kampioen met de mannen in 1996. Selinger was bondscoach van de Nederlandse vrouwen van 2004 tot 2011.