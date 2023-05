Sensationele stunt Joanne van Lieshout op WK judo, toeschouwers uit zaal gezet om ‘Russisch symbool’

Basketbal­lers Golden State Warriors trekken stand weer gelijk in play-offs NBA

De basketballers van Golden State Warriors hebben in de eerste ronde van de play-offs tegen Sacramento Kings de stand in de best-of-sevenserie gelijkgetrokken. De regerend kampioen van de NBA had de eerste twee duels in Sacramento verloren, maar zette zondagavond ook de tweede thuiswedstrijd in winst om: 126-125. Daardoor is de stand nu in evenwicht (2-2).