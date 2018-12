Shiffrin boekt vijftigste wereldbekerzege en evenaart slalomrecord Schild

Waterpolo­sters lijden wederom ruime oefenneder­laag in VS

21 december De Nederlandse waterpolosters hebben ook de tweede oefeninterland in en tegen de Verenigde Staten met ruime cijfers verloren. Na de nederlaag in Claremont (12-6) eindigde het tweede duel in Commerce in 12-5. Bente Rogge was met drie goals topscorer bij Oranje. De Amerikaanse ploeg is olympisch en wereldkampioen.