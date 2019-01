Siebenhofer heeft smaak van het winnen te pakken

De 27-jarige Siebenhofer ging zaterdag op herhaling; ze klokte 1.36,22 en was 0,04 seconde sneller dan haar landgenote Nicole Schmidhofer. De derde plaats was voor de Sloveens Ilka Stuhec.



Lindsey Vonn moest evenals vrijdag genoegen nemen met een bescheiden klassering. De Amerikaanse specialiste, in het bezit van 82 wereldbekerzeges, kwam niet verder dan de negende plaats. Vonn maakte in Cortina d'Ampezzo haar rentree na een blessureperiode.



Siebenhofer rukte door haar twee zeges op naar de tweede plaats in de stand van de wereldbeker op de afdaling. Ze heeft nog maar 8 punten in te halen op aanvoerster Schmidhofer.