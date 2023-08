Sifan Hassan kiest net als bij Spelen ook op WK voor drie afstanden: ‘Voel nu minder druk’

De wereldti­tel gloort, maar Femke Bol blijft rustig: ‘Er is straks echt geen mager veld’

In de beste vorm van haar leven reist Femke Bol over een paar weken als grote favoriet naar de WK atletiek in Boedapest. Dit weekeinde was ze in Breda te bewonderen. Daar waar ze ooit haar eerste titel won, en nu geen fan teleurgesteld naar huis ging.