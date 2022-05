Sifan Hassan laat FBK Games schieten: ‘Ze heeft het na Tokio mentaal en fysiek zwaar gehad’

Tweevoudig olympisch kampioene Sifan Hassan is dit jaar niet te zien op de FBK Games. Voor de winnares van olympisch goud op de 5000 en 10.000 meter in Tokio was bedacht dat ze op het atletiekgala op 6 juni in Hengelo een 10.000 meter zou lopen, maar ze ziet daarvan af. ,,Ze is er nog niet klaar voor”, zei Ellen van Langen namens de organisatie.

Mogelijk loopt Hassan zaterdag bij de Diamond League in het Amerikaanse Eugene haar eerste wedstrijd van dit jaar. ,,Maar ook dat is allerminst zeker”, aldus Van Langen.

,,Sifan heeft het na de Olympische Spelen best wel zwaar gehad, mentaal en fysiek, en is om die reden later begonnen met de voorbereidingen. Ze wil nog wat langer doortrainen. Ze is nu in de Verenigde Staten, dus Eugene is dan ook wat makkelijker haalbaar. Maar het duurt wat langer eer we haar weer in Hengelo zien.”

De 29-jarige Hassan maakte vorig jaar indruk bij de FBK Games door bijna solo het wereldrecord op de 10.000 meter te verbeteren. Haar recordtijd van 29.06,82 bleef maar twee dagen staan. Letesenbet Gidey dook er bij de Ethiopische kwalificatiewedstrijden, die ook werden gehouden in het atletiekstadion in Hengelo, ruim 5 seconden onder (29.01,03).

Qatar

Gidey is er dit jaar wel bij in Hengelo, waar de 10.000 meter voor de atletes uit Ethiopië geldt als selectiemoment voor de WK atletiek later dit jaar in Eugene. Ze kan concurrentie verwachten van Yalemzerf Yehualaw, wereldrecordhoudster 10 kilometer op de weg, en Gudaf Tsegay, de wereldkampioene indoor op de 1500 meter.

Hassan combineerde vorige zomer op de Spelen in Tokio als eerste atleet ooit de 5000, 10.000 en 1500 meter. Op die laatste afstand veroverde ze het brons. Ze heeft voor deze zomer haar zinnen gezet op medailles bij de WK in Eugene, maar het is nog niet bekend welke afstanden ze daar wil lopen. Op de vorige WK, in 2019 in Doha (Qatar), won ze de wereldtitels op de 1500 en 10.000 meter. Op de Olympische Spelen van Parijs in 2024 wil ze ook de marathon lopen.