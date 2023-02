Sifan Hassan maakt debuut op de marathon, maar verkiest Londen boven Rotterdam: ‘Dit is geen switch’

Met samenvatting Nederland­se hockeyman­nen niet naar WK-finale in India: België wint opnieuw na shoot-outs

België staat zondag in de finale van het WK hockey tegen Duitsland. Oranje verloor in de ‘Derby der Lage Landen’ na shoot-outs met 3-2 van de regerend olympisch- en wereldkampioen. Daarmee was het voor Oranje een déjà vu van de verloren WK-finale in 2018.

