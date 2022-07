Sifan Hassan start in Portland aan voorbereiding op WK met eerste wedstrijd van het seizoen

Dafne Schippers loopt haar beste seizoens­tijd op 100 meter

Atlete Dafne Schippers heeft bij atletiekwedstrijden in de Zwitserse stad La Chaux-de-Fonds haar beste tijd van dit jaar op de 100 meter gelopen. De Utrechtse sprintcoryfee eindigde in de finale als tweede in 11,13 seconden.

3 juli