Sintnicolaas en Oosterwegel veroveren nationale meerkamptitels

Overzicht waterpolo Joachim de Ruijsscher tijdelijk nieuwe coach heren PSV

4 februari De mannen van PSV Waterpolo wonnen dit weekend met 8-13 van MNC Dordrecht in de eerste klasse A, maar er was groter nieuws. Na het vertrek van trainer Marc Visser is Joachim de Ruijsscher aangetrokken om het seizoen af te maken in Eindhoven.