'Sixers’ winnen zonder aanwinst James Harden van Oklahoma City Thunder

Opmerke­lijk oponthoud in NBA: Mavericks - 76ers ligt bijna drie kwartier stil

De wedstrijd in de NBA tussen Dallas Mavericks en Philadelphia 76ers heeft bijna drie kwartier stilgelegen omdat de ring scheef hing. Luka Doncic, de Sloveense vedette van de Mavericks, merkte dat op nadat hij in het eerste kwart een driepunter had gemaakt.

5 februari