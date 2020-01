‘Sjinkie is bijna weer die zilverruggorilla op het ijs’

Door Renze Lolkema



Het nieuwe kalenderjaar begint voor Sjinkie Knegt minder gelukkig dan hij zich had voorgesteld. Nederlands beste shorttracker had graag meegedaan aan het NK van dit weekeinde in Leeuwarden, maar bondscoach Jeroen Otter wil die rentree nog even uitstellen. ,,Op dit NK valt er helemaal niets voor hem te winnen’’, aldus Otter. ,,We moeten hem een beetje tegen zichzelf in bescherming nemen.’’



Knegt (30) ontbrak vorig jaar ook al op het NK na een ongeluk met een vorkheftruck. Dat leverde hem een onderbeenblessure op. Korte tijd later werd hij opnieuw getroffen door tegenspoed. Hij stak zichzelf in januari per ongeluk in brand, bij het aansteken van een houtkachel in zijn huiskamer in Bantega.