Slecht nieuws voor Nederlandse marathonlopers: NN Mission Hamburg uitgesteld

Managementbureau Global Sports Communication is nog steeds van plan een coronaproof evenement te organiseren, zij het een week later en op een nieuwe locatie. Dit kan nog altijd in Hamburg zijn, maar ook in een andere stad. Het uitstellen van de marathon is een forse tegenvaller voor de lopers die hun zinnen op 11 april hadden gezet. Op de startlijst prijken namen als wereldrecordhouder Eliud Kipchoge en Tirunesh Dibaba, maar ook de Nederlanders Michel Butter, Björn Koreman, Frank Futselaar, Roy Hoornweg, Mohamed Ali, Jill Holterman en Bo Ummels.

,,Natuurlijk zijn we teleurgesteld, maar we snappen het besluit gezien de huidige situatie”, zegt Frank Thalaiser, de racedirector van NN Mission Marathon in het persbericht. ,,We doen er nu alles aan om het evenement te realiseren op een andere locatie en we zijn optimistisch over het vinden van een oplossing. We zijn dit ook verplicht naar de meer dan 70 atleten die hard getraind hebben de afgelopen weken, we willen hun olympische droom levend houden.”