Snelste atleet ooit strompelt nu door kliniek: ‘Ik zal volledig herstellen’

De 51-jarige Johnson vertelt in zijn eerste interview na de beroerte dat hij eigenhandig 200 meter klokte in de gangen van het ziekenhuis waar hij wordt behandeld. ,,Ik deed er 15 minuten over,” zegt hij in de Engelse krant The Telegraph. Johnson won in Atlanta 1996 olympisch goud op de 200 meter in een wereldrecord van 19,32 seconden. Dat record zou twaalf jaar standhouden.