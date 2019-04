Snookerlegende O’Sullivan uitgeschakeld door amateur op WK

Etienne Bax slaat gaatje in WK zijspan­cross

22 april Etienne Bax mocht de GP zijspancross in Oldebroek starten met de rode plaat van de leider in de WK-stand. Maar in punten stond titelverdediger Marvin Vanluchene gelijk met de stuurman uit Bergeijk. In de Nederlandse Grand Prix sloeg een imponerende Bax een kloofje van 10 punten.