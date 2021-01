Spaanse motorrijder Barreda boekt 25ste dagsucces in Dakar Rally

Honda-duo doet KTM pijn in 2de etappe Dakar Rally, Van Loon en Rosegaar toch weer aan de start

11:42 De late starters bleken in de tweede etappe van de Dakar Rally in het voordeel bij de motoren. Joan Barreda, als 20ste gestart, pakte de dagzege. De Spanjaard in Honda-dienst nam ook de leiding in het klassement over van Toby Price.