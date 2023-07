Spanning stijgt bij Nederland richting finale WK waterpolo: ‘Weten wat we moeten doen om te winnen’

Topkickbok­ser Nieky Holzken is hoopvol na complexe operatie: ‘Pijn gaat toch in je hoofd zitten’

Het was geen makkelijke operatie: de specialist sneed deze week op vijf plekken in de elleboog van Nieky Holzken (39). De topkickbokser had al een poos last van rondzwervende splinters in het gewricht, dat belemmerde hem ook tijdens zijn laatste partijen. En nu? Nu is hij hoopvol gestemd.