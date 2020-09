Spektakel op Jaarbeursplein: ‘Als dit het nieuwe normaal is, kan ik er wel aan wennen’

ReportageVoor het eerst sinds het coronavirus Nederland in zijn greep houdt, is Nederland het decor van een internationaal sportevenement. Op het Utrechtse Jaarbeursplein strijden veertig teams om de titel King en Queen of the Court . Hoe werkt dat, een mondiaal toernooi in coronatijd?

,,Graag niet te hard schreeuwen, maar extra hard klappen’’, galmt waarschuwend door de speakers. Nee, met de coronamaatregelen wordt in Utrecht niet gesold. Mondkapjes voeren de boventoon bij het personeel en fans zitten in een van de 83 persoonlijke skyboxen om voldoende afstand van mede-fans te realiseren. Maar sluit je ogen en je waant je direct op een toernooi in het pre-coronatijdperk.



Als gladiatoren in de arena voelt de internationale top eindelijk weer het zand onder de voeten tijdens een serieuze krachtmeting. Het weerzien wordt direct beloond met een spectaculair format, waarin vijf landenduo’s het tegen elkaar opnemen en bij een verloren set het veld moeten ruimen. Als een duo aan de King Side belandt, kunnen zij punten scoren door de vijandelijke service met succes te pareren. Verliezers ruimen baan en amper vijf seconden later start een nieuwe set.

Genieten

Wat volgt is een surplus aan spektakel. Fans genieten zichtbaar op de tribunes, worden opgezweept door de harde beats die door de speakers galmen en hebben nauwelijks tijd om aan hun rijkelijk vloeiende bier te nippen. Het is een feest om naar te kijken en een ultiem visitekaartje voor de sport. Een fraaie lichtshow zorgt voor de finishing touch. Corona? Dat is even niet het gespreksonderwerp op de broeierige nazomeravond.

Quote Als dit het nieuwe normaal is, kan ik er wel aan wennen. Puk Stubbe

,,Het is een ander soort spel, je raast continu door’’, sprak topvolleyballer Robert Meeuwsen al voorafgaand aan het toernooi. Meeuwsen ging op de eerste avond met kompaan Alexander Brouwer onderuit, dus zijn het niet de wereldkampioenen van 2013 die de Nederlandse eer hooghouden. Op donderdagavond zijn dat de talentvolle Puk Stubbe en Emma Piersma.

Het duo strandt uiteindelijk geheel onverwacht pas in de laatste ronde. Stubbe, die met fraaie punten op veel applaus kon rekenen, genoot van de ambiance. ,,Ja, ik vond het fantastisch. Door die boxen voelt de sfeer heel intens, anders dan op normale tribunes. Er is continu beleving, daar ga ik wel goed op’’, lacht de twintigjarige. ,,Als dit het nieuwe normaal is, kan ik er wel aan wennen.’’

Volledig scherm © Foto Ruud Voest

Brandhaarden

Met Piersma weert ze zich meer dan verdienstelijk tegen internationale toppers als de Braziliaanse Ágatha, die zich in 2015 nog tot de beste ter wereld kronen. Inderdaad, een speelster uit een van de grootste brandhaarden ter wereld op Nederlandse bodem. De organisatie bewoog hemel en aarde om ondanks alle ferme restricties alsnog de internationale volleybaltop naar Nederland af te laten reizen.

Volledig scherm © Foto Ruud Voest Daarvoor vergaarde de Nevobo, de Nederlandse Volleybalbond, een uitzonderingspositie bij de overheid. Aan de hand van een streng protocol mochten beachvolleyballers uit zestien verschillende landen naar Utrecht komen om het tegen elkaar op te nemen. Daarvoor verblijven de spelers en speelsters buiten de wedstrijden om vrijwel continu in hun eigen bubbel op de hotelkamer.



Tijdens het oplopen en tussen de sets door lopen de deelnemers wél binnen elkaars anderhalve meter. Geen scheidsrechter die hen terecht wijst, want dat mogen ze in hun hotel ook doen. Tijdens het ontbijt, lunch en diner vormen zij gezamenlijk de inmiddels fameuze bubbel. De organisatie geeft daarmee het perfecte voorbeeld voor een internationaal toernooi binnen eigen landsgrenzen, de opmaat richting het nieuwe normaal in de mondiale sportwereld.

Volledig scherm © BSR Agency