Spelen met de natuur: Rahm slaat hole-in-one via het water

Eenhoorn apetrots op Kenley Jansen: 'Die ring, daar doe je het voor'

28 oktober Kenley Jansen (33) won vannacht de titel in de Major League Baseball met zijn club Los Angeles Dodgers door opponent Tampa Bay Rays in de zesde ontmoeting met 3-1 te verslaan. Voormalig Yankee-honkballer en algemeen directeur van voetbalclub AZ Robert Eenhoorn kent Jansen goed. ,,Kenley is zó competitief.”