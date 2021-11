Sport roept kabinet op avondlockdown aan te passen

De lockdownmaatregel biedt weliswaar de ruimte om overdag tussen 05.00 en 17.00 uur te sporten, maar in de praktijk komen door het besluit van het demissionaire kabinet miljoenen Nederlanders stil te staan: door school en werk hebben veel mensen overdag geen tijd om te sporten en de georganiseerde sport vindt bovendien plaats in de avonduren, in de vorm van trainingen en lessen. Nu deze trainingen komen te vervallen is het ook de vraag of het verantwoord is wedstrijden in het weekeinde plaats te laten vinden.