Sporters breken pensioenpotje om crisis door te komen: ‘Kunnen nergens op terugvallen’

Door Rik Spekenbrink



Vincent van der Voort (44, darts)

,,Mijn plan was om nog vijf jaar te darten. Alles eruit halen, en dan zou het klaar zijn. Dat gaat nu waarschijnlijk niet lukken, ik zal langer door moeten. Ik loop nu heel veel inkomsten mis. Behalve het prijzengeld, bestaat ongeveer de helft van mijn inkomen uit demonstraties en televisiewerk voor RTL. Dat valt nu allemaal weg, en niemand weet voor hoe lang, sommigen vrezen zelfs een jaar. Pfoe, daar moet je niet aan denken. Maar goed, het is overmacht. Ik was met mijn manager bezig met een paar nieuwe sponsors, maar die zeggen nu ook: we wachten even af. Logisch. Er is wel onzekerheid, het houdt me echt bezig.

Er zijn ongetwijfeld spelers die harder worden getroffen dan ik. Voor darters die geen sponsors hebben en het alleen van prijzengeld moeten hebben, valt hun hele inkomen weg. Ik ben in mijn carrière verstandig met geld omgegaan, heb het een en ander gespaard. Maar dat potje wilde ik nu nog niet aanspreken, dat was bedoeld voor na mijn carrière. Wij darters hebben geen pensioenfonds. Tot tien jaar geleden verdiende je ook nog geen groot geld in de sport, je kon helemaal niets opzij zetten. Ik hoorde dat je in het snooker een lening kan afsluiten en die later weer kan verrekenen met prijzengeld, maar ook dat hebben wij niet. Onze spelersvakbond is nu wel in kaart aan het brengen hoe iedereen ervoor staat, maar dat is het. We kunnen verder nergens op terugvallen.”

Richel Hogenkamp (27, tennis)

,,Zo’n crisis komt nooit gelegen natuurlijk, maar voor tennissers zoals ik komt het wel erg ongelegen. De komende maanden zou ik de Nederlandse en Duitse competitie spelen, waar goed wordt betaald, en heb je met Roland Garros en Wimbledon twee grand slams. Wimbledon is officieel nog niet afgelast, maar ik kan me toch niet voorstellen dat het doorgaat. Laten we uitgaan van mijn resultaten vorig jaar, toen ik op beide toernooien één ronde won in het kwalificatietoernooi, dan loop ik nu ongeveer 50 duizend euro mis. Dat zou bij plaatsing dan fors meer zijn.

Nu is het wel zo dat ik in deze periode ook niet veel uitgeef. Ik heb geen vaste coach, ik train en reis met de bond, daar betaal ik per week. Die kosten heb ik nu niet. De afgelopen jaren heb ik aan het einde van het jaar steeds iets opzij kunnen zetten, dus ik heb nu niet direct stress. Dat buffertje was alleen eigenlijk bedoeld om na mijn carrière iets over te houden. Maar goed, dat is niet anders, ik ben niet de enige die dit treft natuurlijk. Ik heb nog het geluk dat er in tennis redelijk valt te verdienen als je bij de beste 200 hoort.

Om thuis fit te blijven voor als het seizoen straks weer op gang komt, heb ik wat dingen aangeschaft voor in de tuin, en een paar skeelers. Als tennisser ben ik sinds een aantal jaren ZZP’er, ik heb een BTW-nummer. Volgens mijn boekhouder kan ik daardoor mogelijk aanspraak maken op de regeling die nu in het leven is geroepen.”

Volledig scherm Voor Richel Hogenkamp komt de crisis zeer ongelegen. © AP