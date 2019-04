Sporters en hun bijzondere rituelen

Van Van Gerwen tot NadalMichael van Gerwen onthulde afgelopen week op zijn YouTube-kanaal hoe hij aan zijn ‘sokkenritueel’ komt. Van Gerwen is niet de enige sporter met een apart wedstrijdritueel. Wij zetten er een aantal op een rij.

Michael van Gerwen

Michael van Gerwen had in het verleden rituelen als het draaien van zijn horloge met zijn hand of het knakken met zijn vingers. Dat heeft plaats gemaakt voor het optrekken van zijn sokken. ,,Het optrekken van mijn sokken is gewoon iets wat ik doe, maar ik weet niet waarom. Soms helpt het, dus ik kan niet echt klagen. Misschien draagt het bij aan het terugvinden van mijn focus op het dartbord”, vertelt hij op zijn eigen YouTube-kanaal.

Mark van Bommel

De huidige trainer van PSV hield er in zijn tijd als speler heel wat rituelen op na. Zo vertelde hij ooit in een interview in het AD dat hij voorafgaand aan een wedstrijd altijd als eerste op de behandeltafel wilde liggen om ingetaped te worden. Vervolgens deed hij zijn sokken aan en ging hij op sokken naar het toilet. Daarna maakte hij zijn schoenen warm, door ze onder de warme kraan te houden. ,,Dan schep ik een bekertje sportdrank uit een ton, neem één slok en zet de beker terug op de ton. Iedereen weet dat, dat is míjn bekertje. In het voorbijgaan neem ik steeds één slok”, vertelde hij in het interview. Na deze reeks aan rituelen ging hij naar buiten voor de warming up, waar hij speciale schoenen voor had, met vaste noppen. Bij terugkeer deed hij zijn warme schoenen met schroefnoppen aan. Vervolgens deed elftalleider Mart van den Heuvel zijn aanvoerdersband om. ,,Dat mag alleen hij doen, dat moet zo. En zo gaat dat vlak voor de aftrap op het veld nog wel even door”, besloot Van Bommel.

Rafael Nadal

Volledig scherm Nadal en zijn ‘flesjes-tic’. © AP Rafael Nadal is misschien wel de koning van de rituelen. Voor iedere service heeft hij zes handelingen die hij uitvoert. Eerst veegt hij de lijn schoon. Dan tikt hij, mits hij op een gravelbaan speelt, met een racket de onderkant van zijn schoenen schoon. Vervolgens trekt hij aan zijn onderbroek, haalt hij het bezwete shirt van beide schouders, veegt hij het zweet van zijn neus en de haren achter de oren. Dat is nog niet alles. Voor iedere wedstrijd draait Nadal wit tape om de grip van zijn rackets. Precies drie kwartier voor aanvang neemt hij een koude douche. Schalt zijn naam door de speaker? Dan betreedt de Spaanse tennisser eerst met zijn rechtervoet de baan. Twee tassen over zijn schouders, zijn racket al in zijn linkerhand.



De lijst aan rituelen lijkt eindeloos. De meest bizarre is misschien wel zijn ‘flesjes-tic’. De ene keer heeft Nadal twee flesjes water: één koude en één warme, waaruit hij om de beurt een slok neemt. Maar het kan ook zo zijn dat het één flesje water en één flesje energiedrank betreft. De flesjes moeten diagonaal van elkaar op de baan staan. Met het logo wijzend naar de kant waar hij op dat moment gaat spelen.

Santo Condorelli

De Canadese zwemmer steekt voor elke race de middelvinger op naar zijn vader, die het gebaar van zijn zoon met hetzelfde gebaar beantwoordt. De traditie gaat al zo'n acht jaar mee. Waarom hij dat doet? ,,Je moet je zelfvertrouwen een boost geven en iedereen die tegen jouw racet, op zijn plaats zetten”, zo legde hij uit in de Canadese pers. ,,Mijn vader zei me: geef me elke keer voor de start van een race de middelvinger en ik zal er een teruggeven.”

Eder Loko

In 2008 speelde Eder Loko met zijn club Ituano in de halve finale van de beker van São Paulo tegen Barueri. Beide ploegen stonden keurig opgesteld naar het Braziliaanse volkslied te luisteren, toen Eder van de zenuwen hoognodig naar het toilet moest. Aangezien hij niet meer naar de kleedkamer kon, besloot de toen 28-jarige Braziliaan om maar in zijn voetbalbroekje te plassen.



De wedstrijd ging van start en Eder maakte binnen 30 seconden al een doelpunt. ,,Toen ik de goal maakte, was ik nog vochtig beneden en de geur was nog duidelijk aanwezig”, vertelt de bijgelovige voetballer aan Globo. ,,Sindsdien plas ik elke wedstrijd op het veld. Als het regent, is het best lekker.’’

Johan Cruijff

De grootste voetballer die ons land ooit heeft voortgebracht had ook een aantal bijgelovige trekjes. Voorafgaand aan een wedstrijd spuugde hij zijn kauwgom op de helft van de tegenstander. Dat zou geluk brengen. Een ander bijgeloof betreft zijn rugnummer. Sinds 30 oktober 1970 speelde Cruijff met nummer 14. Na een lange afwezigheid door een liesblessure was zijn vaste rugnummer 9 ingenomen door Gerrie Mühren. Cruijff pakte een reserveshirt met nummer 14 en Ajax won van PSV. De rest is historie.

Vele anderen