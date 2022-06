Springruiter Bart Bles (zilver op NK) betrapt op doping: ‘Ik heb me mee laten slepen op een avond uit’

Bles testte in april positief bij een dopingcontrole tijdens het Nederlands kampioenschap springen in Deurne. Hij veroverde daar met El Rocco zilver achter Nederlands kampioen Willem Greve. Die medaille moet hij inleveren. Bles is met onmiddellijke ingang geschorst.

Door het wegvallen van Bles schuift Sanne Thijssen door naar de tweede positie en is het brons voor Jur Vrieling.

Bles reageert via de KNHS aangeslagen en teleurgesteld. ,,Ik heb me mee laten slepen op een avond uit. Het is ongelooflijk stom en ik heb er vreselijk veel spijt van. Ik laat hiermee het hele team enorm in de steek, het had nooit mogen gebeuren.” Om welk product het gaat werd niet bekendgemaakt.

Quote Het is ongeloof­lijk stom en ik heb er vreselijk veel spijt van Bart Bles

In een tuchtprocedure wordt bepaald hoe lang Bles wordt geschorst. De ruiter uit Babberich kan meteen ook deelname aan het CHIO Aken vergeten. Zijn plek wordt eind juni ingenomen door Jack Ansems.

Zijn sponsor SF Equestrian schorste Bles “conform de contractueel overeengekomen huisregels”. De sponsor meldt ,,volledig verrast en geschokt” te zijn over de positieve test. ,,Een dergelijke positieve test past op geen enkele wijze binnen de sport en de contractueel overeengekomen huisregels. SF Equestrian hanteert een strikt zerotolerancebeleid. Nadere informatie over de verdere consequenties zal op een later tijdstip worden verstrekt”, aldus het Gelderse bedrijf waarvoor ook Vrieling uitkomt.