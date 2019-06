Springruiter Van der Vleuten verslaat wereldkampioene

Van der Vleuten, erkend international van Oranje, trad met zijn succes tien jaar na dato in de voetsporen van zijn vader. Eric van der Vleuten won in 2009 met Tomboy de wedstrijd in Geesteren. “Waar ik toen was? Ik weet het niet zeker meer”, zei de Brabander. “Volgens mij thuis voor de televisie. Maar ik kan me nog goed herinneren dat hij hier won.”

De ‘oude Vleut’ was er niet bij in Geesteren, toen zijn zoon de hoofdprijs won. “Hij doet momenteel mee aan een wedstrijd in Estoril en zal nu wel op zijn paard zitten”, zegt Maikel. “Ik denk dat hij het inmiddels wel heeft meegekregen wat hier is gebeurd. Ik ben er in elk geval heel trots op. Zo vaak win je geen wedstrijd van dit kaliber. Als je hem dan als vader en zoon hebt gewonnen is dat bijzonder.”

Maikel (31) heeft meerdere grote titels achter zijn naam. Met de nationale equipe (en het paard Verdi) werd hij Europees- en wereldkampioen. In Londen 2012 behaalde hij met Oranje zilver bij de Olympische Spelen. Het volgende doel is het Europees kampioenschap, dat in augustus in Rotterdam wordt gehouden. Zondag rijdt hij in Geesteren de Nations Cup nog met Dana Blue, daarna krijgt het paard enige tijd rust.