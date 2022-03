Stadion bij NBA-wedstrijd ontruimd wegens brand

De basketbalwedstrijd in de NBA tussen Toronto Raptors en Indiana Pacers heeft geruime tijd stilgelegen vanwege een brand. Een grote speaker in de nok van de Scotiabank Arena in Toronto had vlam gevat. De brandweer liet de zaal met bijna 20.000 toeschouwers ontruimen.

Twee brandweermannen gingen via kabels richting de nok van de hal en konden het vuur in de smeulende speaker met een brandblusser doven. De wedstrijd werd daarna zonder fans hervat. Alleen medewerkers van de Scotiabank Arena zaten op de verder lege tribunes. Toronto Raptors won het duel met 131-91.

,,Ik dacht tijdens het eerste kwart: waarom hebben ze niet alle stoelen verkocht voor vanavond?”, zei coach Nick Nurse van de Raptors. ,,Toen zag ik de brandweermannen daar staan.” In eerste instantie werd alleen het vak onder de speaker geëvacueerd. Tijdens het tweede kwart van de wedstrijd besloot de brandweer om uit voorzorg het hele stadion te ontruimen.

,,Je kon de brand duidelijk ruiken, het was een verschrikkelijke geur”, aldus Lloyd Pierce, de coach van de Pacers. ,,In vijftien jaar in de NBA heb ik nog nooit zo’n bizarre situatie meegemaakt.”

Iedereen die een kaartje had gekocht voor Toronto Raptors - Indiana Pacers krijgt het aankoopbedrag terug.

Volledig scherm Een grote speaker in de nok van het stadion vatte vlam. © AP

Miami Heat

De Eastern Conference van de NBA kreeg vandaag een nieuwe koploper. De basketballers van Miami Heat leden tegen Brooklyn Nets de vierde nederlaag op rij: 95-110. ,,We zijn niet in paniek, maar we hebben wel wat op te lossen”, zei routinier Kyle Lowry over de vorm van zijn ploeg, met de play-offs in aantocht. De koppositie wordt overgenomen door Philadelphia 76ers.

Zonder coach Erik Spoelstra, die vanwege familieomstandigheden ontbrak op de bank, keek Miami Heat voor eigen publiek op een bepaald moment zelfs tegen een achterstand van maar liefst 37 punten aan. Bij de Nets was Kevin Durant de topscorer met 23 punten. De spelers van de Heat kwamen allemaal moeizaam tot scoren. Bam Adebayo was met 14 punten het meest productief.

Miami Heat zakte met 47 overwinningen tegenover 28 nederlagen naar de tweede plaats in het oosten. Philadelphia 76ers nam de eerste plaats over met 46 zeges tegen 27 nederlagen. NBA-kampioen Milwaukee Bucks had net als de Heat op 47 overwinningen kunnen komen, maar de titelverdediger verloor ondanks 30 punten van Giannis Antetokounmpo met 127-102 bij Memphis Grizzlies. Dat betekende de 28ste verliesbeurt voor de Bucks.