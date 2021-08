Stam en Schoon naar tweede ronde op EK in Wenen

Bas van de Goor 25 jaar na historisch volleybal­goud: ‘Geen toppresta­tie zonder wrijving’

4 augustus Volleybal krijgt deze Olympische Spelen amper aandacht in Nederland. Hoe anders was het in 1996. Bas van de Goor is er maar wat trots op dat hij die sportzomer deel uitmaakte van ‘het beste volleybalteam op aarde’.