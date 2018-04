Stephen Curry gaat LeBron James achterna

Curry treedt daarmee in de voetsporen van LeBron James, die onder meer het populaire tv-programma The Wall heeft geproduceerd.

,,Ik voel me vereerd dat ik dit platform krijg'', zei Curry. ,,Ik wil het gebruiken om de wereld positief te beïnvloeden.'' De basketballer, die de Warriors in 2015 en vorig jaar naar de titel in de NBA leidde en twee keer werd gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de competitie, gaat zich in Hollywood focussen op programma's over familie, geloof en sport. Curry is momenteel herstellende van een enkelblessure. Hij hoopt tijdens de tweede ronde van de play-offs zijn rentree te maken bij de Warriors.