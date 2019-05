Sterke finish Luiten in de British Masters

Atletes op 4x400 meter naar WK in Doha

12:46 De Nederlandse estafette op de 4 x 400 meter heeft zich geplaatst voor het WK atletiek in Doha. De atletes Madiea Ghafoor, Lieke Klaver, Femke Bol en Lisanne de Witte wonnen bij de World Relays in het Japanse Yokohama de B-finale in een tijd van 3.29,03 en voldeden daarmee aan de eis van een top tien plaats. Het kwartet bleef België en Duitsland voor.