Sterke rentree Kevin Durant bij Nets verliest glans door nederlaag

De clash in Los Angeles tussen de Lakers en de Clippers eindigde in een ruime zege voor de Clippers: 132-111. Reggie Jackson was de uitblinker bij de Clippers met 36 punten. Het was voor de zevende keer op rij dat de Clippers beter waren dan de Lakers. Met een serie van 23-0 in de tweede helft namen de Clippers de controle in de wedstrijd. LeBron James, de vedette bij de Lakers, was topscorer bij zijn ploeg met 26 punten.