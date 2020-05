Stoffelijke resten ex-topworstelaar en trainingspartner Rico Verhoeven aangetroffen

Gaspard nam zondag een duik in zee met zijn 10-jarige zoontje Aryeh, die direct gered werd door de Amerikaanse kustwacht toen bleek dat het duo in de problemen zat. Gaspard werd daarna door een grote golf gegrepen toen hij 46 meter van de kust verwijderd was, meldt de politie. Volgens Amerikaanse media riep hij nog naar de kustwacht dat ze eerst zijn zoon moesten redden.

Gaspard is een grote naam in de Verenigde Staten, als voormalige superster in de World Wrestling Entertainment. Net als Rico Verhoeven, waarmee hij trainde als de Brabander in de VS vertoefde, ambieerde hij een carrière in de filmwereld. Na zijn afscheid in 2010 had hij meerdere rollen in films en tv-series.