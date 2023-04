Streep door interlandseizoen Fleur Savelkoel door zware blessure: ‘Het werd zwart voor m'n ogen’

De schade was groot voor de uit Deventer afkomstige passer-loper: Savelkoel heeft haar voorste kruisband afgescheurd, terwijl ook de binnenband van de knie beschadigd is. ,,Die moet nu eerst helen, voordat ik kan worden geopereerd.” Dat zal in Nederland gebeuren. ,,Het seizoen zit er hier ook bijna op en dan is het toch wel fijn om in deze situatie thuis te zijn.” Savelkoel was bezig aan haar eerste seizoen bij de Duitse topclub.